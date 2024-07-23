Москва, 23 июля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Умер знаменитый жираф Самсон из Московского зоопарка, сообщили в зоопарке. В августе Самсону исполнился бы 31 год, что является очень солидным возрастом для жирафов.

Михаил Терещенко/ТАСС Жираф Самсон

«И имя у него было легендарное — Самсон Гамлетович Ленинградов. Его знали все: взрослые и дети, жители Москвы и других городов России. Красивый и необычайно величественный — он был любимцем абсолютно у каждого посетителя. 30 лет — немало для жирафа, это как 100 лет для человека. В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет, в условиях зоопарков — около 25», — рассказали в официальном Telegram-канале Московского зоопарка.

В сообщении отмечается, что последний год Самсон прожил активно.

В Москву жираф попал в 1994 году: его привезли из Санкт-Петербурга. Самсон сразу полюбился москвичам и стал любимцем посетителей зоопарка.

Изначально Самсон жил в старейшем здании, которое было построено в 1892 году как павильон для травоядных. Там размещалась дирекция Зоопарка.

«Можно сказать, что Самсон был даже в курсе управленческих решений, потому что жил бок о бок с директором Владимиром Владимировичем Спициным. Он на втором этаже, а Самсон Гамлетович Ленинградов — на первом. Наш любимый жираф прожил долгую жизнь и никогда не оставался без внимания: зоологи и киперы всегда были рядом — ухаживали и развлекали, да и посетители первым делом шли поздороваться с Самсоном… Прощай, наш добрый друг», — добавили сотрудники Московского зоопарка.

Администрация зоосада также отметила, что жираф был очень дружелюбный и ему нравилась популярность — он редко уходил внутрь дома, много общаясь с поклонниками.