Москва, 23 июля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Ответственный секретарь комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин призвал к созданию инфраструктуры для дальнейшего увеличения использования национальных валют в торговле между странами.

VI Российско-китайский энергетический бизнес-форум

В своем выступлении на открытии VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума, Сечин отметил, что изменения в мировой экономике и политике ведут к снижению роли доллара США в мировой торговле. По его словам, тот факт, что китайский юань в сентябре прошлого года впервые обогнал евро в торговых расчетах через SWIFT, является хорошей демонстрацией успеха КНР в использовании собственной валюты. «Также юань впервые обогнал доллар США в международных расчетах Китая, его доля сейчас достигает 53%», — добавил глава «Роснефти».

Кроме того, показательна и динамика российско-китайских взаиморасчетов: растущий товарный поток между странами, а также товарные потоки третьих стран позволили России и Китаю оперативно перейти на расчеты в национальных валютах, доля которых по итогам 2023 года превысила 90%, отметил Сечин.

«Для дальнейшего расширения использования национальных валют как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами необходимо создание соответствующей инфраструктуры и инструментов, обеспечивающих проведение клиринговых операций и открытие корреспондентских счетов, а также всего спектра систем для обмена межбанковскими сообщениями», — заключил Сечин.