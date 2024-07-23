Вашингтон, 23 июля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден объявил, что в скором времени назначит нового директора Секретной службы страны. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении американского лидера.

Steve Taylor/Global Look Press

Американский лидер поблагодарил ушедшую в отставку главу американского ведомства Кимберли Читл за десятилетия «героической» государственной службы. По его словам, она самоотверженно посвятила себя своему делу и рисковала при этом жизнью, защищая американцев.

«По мере продвижения вперёд я желаю Ким всего наилучшего и вскоре планирую назначить нового директора», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 июля Читл подала в отставку. Она также взяла на себя полную ответственность за провал в системе безопасности, связанный с покушением на экс-президента США Дональда Трампа.

Накануне, 22 июля, Читл выступила на слушаниях в конгрессе США, на которых признала покушение на Трампа крупнейшим провалом Секретной службы за последние десятилетия. Она также пообещала взять на себя всю ответственность за действия сотрудников, не сумевших обеспечить должную защиту республиканцу.

Покушение на Трампа было предпринято 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. В результате него экс-глава Белого дома получил ранение в ухо, а один из участников митинга погиб. Ещё два человека были ранены.

Многие очевидцы из числа участников мероприятия рассказывали, что заблаговременно заметили подозрительного человека с оружием, и предупредили о нём сотрудников спецслужб. Однако должной реакции на их предупреждения не последовало.