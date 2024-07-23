Москва, 23 июля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил от президента России Владимира Путина сервиз в качестве свадебного подарка.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Путин и Александр Овечкин

«Это сервиз был, очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он позвонил», — сказал спортсмен в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

Спортсмен отметил, что во время беседы с российским лидером он испытывал сильное волнение.

Овечкин женился на Анастасии Шубской, дочери Веры Глаголевой, в 2017 году. Пара воспитывает двоих сыновей.

Как передавало ИА Регнум, в интервью хоккеист не исключил, что после завершения карьеры с семьей вернётся в Россию. По его словам, за годы выступлений в Национальной хоккейной лиге Вашингтон стал ему вторым домом, но родные и близкие остались в другой стране. После каждого завершения сезона хочется сразу вернуться домой в Россию, подчеркнул спортсмен.

20 июля знаменитый форвард приехал на московскую «ЦСКА Арену» для участия в матче российских звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). С собой он привёз клюшки. Благотворительная игра завершилась со счётом 8:8.