Лондон, 23 июля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Слова главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи о пагубности затягивания конфликта на Украине являются свидетельством того, что Запад признаёт успехи России в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение 22 июля высказал британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

«Для меня очевидно, что генерал Каволи понимает в этом намного больше, чем другие люди, потому что он военный, командующий НАТО. <…> Я думаю, что он полностью понимает, что Украина уже потеряна», — сказал он.

По мнению эксперта, главнокомандующий силами НАТО в Европе понимает, что Вооружённые силы России нанесут украинским войскам сокрушительное поражение. Меркурис отметил, что даже если генерал американской армии заметил, что ситуация в зоне конфликта складывается совсем не в пользу Украины, то это говорит о том, что эта страна фактически оказалась на грани полного краха.

Ранее Каволи заявил, что конфликт на Украине становится всё более непредсказуемым по мере его затягивания. По его словам, что в такого рода ситуациях нужно «стремиться одерживать быструю победу», так как затянувшиеся боевые действия «чреваты неожиданными поворотами»

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о том, что киевский режим оказался в катастрофической ситуации и ВСУ проигрывают на поле боя. По словам эксперта, на данный момент США вместе с союзниками не могут «защитить Украину».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 18 июля, что Запад встревожен провалами украинских войск, которые ведут их к неминуемому поражению. Дипломат отметила, что западные страны не могут не быть обеспокоены этим, так как всеми силами пытаются не допустить победы России.