Москва, 23 июля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Правоохранительные органы на законодательном уровне предпринимают шаги для более чёткого определения экстремистских и террористических проявлений. Об этом 23 июля сообщил в Telegram-канале политолог Илья Ухов, комментируя проект новой стратегии противодействия экстремизму, предложенный МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

Ухов пояснил, что в новом документе уточнены понятия «русофобия», «ксенофобия», а также «экстремистская деятельность», «терроризм» и «финансирование экстремистской деятельности». И это можно считать положительным моментом, указал он.

Политолог отметил, что, например, в концепции было дано хорошее определение радикализма, так как оно позволяет пресекать как политические сепаратистские поползновения, так и деятельность приверженцев радикальных религиозных взглядов, которые не берут в руки оружие, но своими проповедями и медийной накачкой способствуют радикализации молодёжи. В качестве примера он привёл действия салафитских поп-проповедников в социальных сетях. Ухов отметил, что с этим нужно решительно бороться, иначе есть риск потерять молодёжь в целом ряде исторических мусульманских регионов России.

Ухов отметил, что в концепции верно подмечена и роль иностранных центров силы в инспирировании и продвижении радикальных идеологий внутри России. Также верно указано, что реальную угрозу представляет «политика некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли и вклада СССР в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией». Хорошо описаны угрозы возрождения идей нацизма и фашизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов и их пособников.

Политолог отметил, что деструктивные силы содействуют опасному росту террористического и экстремистского потенциала преступных группировок, разделяющих человеконенавистническую идеологию нацизма и неонацизма. По его словам, тут сложно что-то добавить, так как, действительно, Запад ведёт против России открытую «гибридную войну», на системном уровне уничтожая наследие решающего вклада советского народа в победу во Второй мировой войне.

По мнению Ухова, однако, в концепции следует поправить слишком размытое и неудачное толкование термина «русофобия». Он отметил, что в документе подчёркивается, что русофобия — это «неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, к русскому языку и культуре». При этом не упомянут русский народ, который составляет основное большинство населения России.

«Угрозы русофобии бьют прежде всего по «государствообразующему», как записано в Конституции, русскому народу. Отсутствие чёткого и недвусмысленного указания на это вновь оставляет ощущение какой-то «многонациональной» повесточки, стыдливо не позволяющей даже в документах МВД называть вещи своими именами», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что важно осознавать угрозы принижения цивилизационной роли России и Российской империи во всём бывшем ареале её сферы влияния. Много говорится о принижении роли Великой Отечественной войны, но совсем не говорится о том, что во многих, даже формально «дружественных» странах идёт переписывание учебников истории, создаются национальные мифы, построенные на концептах о «плохой Российской империи» и «русских-поработителях», добавил Ухов.

По его словам, это же касается и огромной цивилизационной роли Советского Союза, который в Средней Азии фактически создал более-менее современные урбанизированные общества, ликвидировал безграмотность, дал невиданные ранее на Востоке права женщинам.

«Принижение роли СССР также должно рассматриваться как подрыв нашего идеологического пространства. Антирусский и антисоветский нарратив в историческом образовании целого ряда стран чреват мифотворчеством — к чему оно может привести, мы видим на примере Украины», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Министерство внутренних дел России разработало новую стратегию противодействия экстремизму. В проекте указа президента РФ Владимира Путина говорится о том, что стратегия разработана в целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в РФ. Отмечается, что в правовую основу представленной стратегии легли положения Конституции Российской Федерации, нормы международного права, международные договоры, федеральные законы и правовые акты президента и правительства РФ. В случае подписания указа президентом России ранее утверждённая до 2025 года стратегия противодействия экстремизму будет признана утратившей силу.

Также в документе подчёркивается, что достижение целей государственной политики в сфере противодействия экстремизму должно осуществляться путём реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях комплекса мер организационного и правового характера.

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, расширяющий перечень оснований для включения в реестр лиц, причастных к экстремизму или терроризму. В случае принятия законопроекта в список экстремистов могут попасть граждане, подозреваемые или признанные виновными в преступлениях, совершённых по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимальной жёсткой.