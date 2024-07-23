Москва, 23 июля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Страны Запада переоценили эффективность своего давления на потенциал экономик РФ и КНР. Усилия по сдерживанию роста приводят к обратному результату, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

VI Российско-китайский энергетический бизнес-форум

В своем выступлении на открытии VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума, Сечин подчеркнул, что сотрудничество России и Китая развивается в условиях беспрецедентного внешнего давления. «Однако все усилия по сдерживанию роста наших стран приводят к обратному результату: темпы роста ВВП Китая (5,2% в 2023 году) и России (3,6% в 2023 году) уверенно опережают страны Запада и среднемировые показатели», — отметил он.

По словам Сечина, Запад изначально переоценил эффективность своего давления на мощный потенциал экономик России и Китая. «Так, за прошлый год МВФ четыре раза повышал свой прогноз по росту ВВП России. Увеличение ВВП России по итогам года превзошло изначальные ожидания почти на шесть процентных пунктов», — пояснил он.

Такая же ситуация наблюдалась и в отношении Китая. «Несмотря на неоднократно предсказанное западными наблюдателями «неизбежное» замедление китайской экономики, по прогнозам того же МВФ, вклад Китая в рост мировой экономики в течение следующих пяти лет составит 21%, что превысит совокупный вклад всех стран «Большой семерки» (20%)», — заключил Сечин.