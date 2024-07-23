Москва, 23 июля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Рекордное количество заявок поступило на премию #МыВместе, сообщила 23 июля заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

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Свыше 45,5 тыс. заявок из 89 регионов России и 142 стран мира подали на премию #МыВместе 2024 года. Завершилась заявочная кампания международной премии. Сбор заявок завершили 10 июня.

«Можно с уверенностью сказать, что мы становимся свидетелями формирования общероссийской культуры добрососедства и взаимопомощи», — отметила Голикова.

Вице-премьер добавила, что в этом году в премии появились новые категории и номинации. Впервые участвовали муниципалитеты и регионы, которые представили свои комплексные программы развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности. Кроме того, в Год семьи учредили специальную номинацию «Добрая семья года».

Более 3,7 тыс. заявок из 142 стран приняли в рамках международного трека #WeAreTogether. Это цифра в семь раз больше, чем в 2023 году.

Премия #МыВместе предназначена для выявления лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире. В ней участвуют добровольцы, наставники, компании со всей страны с целью распространения инициативы, получения поддержки, признания в регионе и на федеральном уровне. Президент России Владимир Путин девять лет подряд лично вручает награду победителям. Церемония награждения запланирована на 5 декабря.