Москва, 23 июля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Китая в области поставок нефти уже не имеет равных на пространстве Евразии. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

VI Российско-Китайский энергетический бизнес-форум

Сечин напомнил, что по итогам недавних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина были поставлены цели по укреплению стратегического партнерства стран в энергетической сфере и его развитию в интересах двух стран в точки зрения экономической и энергетической безопасности.

На сегодняшний день договоренности лидеров России и Китая по сотрудничеству в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии успешно выполняются.

«В прошлом году товарооборот наших стран вырос на 26% и достиг 240 миллиардов долларов, значительно превысив намеченную планку в 200 миллиардов долларов», — заявил Сечин. Он добавил, что из этой суммы 95 миллиардов долларов приходится на экспорт минерального топлива из России в Китай. «По своему масштабу российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти уже не имеет равных на пространстве Евразии», — подчеркнул Сечин.

В течение прошлого года Россия экспортировала в Китай 107 миллионов тонн нефти, 34 миллиарда кубометров природного газа и более 100 миллионов тонн угля.

«Полагаю, что следующий этап развития наших отношений должен быть нацелен на укрепление взаимодействия с китайскими коллегами по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных сферах, включая развитие передовых технологий, машиностроение, современное судостроение, поставки промышленного оборудования, альтернативную энергетику, сокращение выбросов и НИОКР», — сказал глава «Роснефти».