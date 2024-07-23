Москва, 23 июля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В южной части Москвы проведут реконструкцию участка улично-дорожной сети, который соединяет районы Чертаново Южное и Бирюлёво Западное. Об этом 23 июля рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, её слова приводятся на сайте Градостроительного комплекса Москвы.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Проект предусматривает реконструкцию 1425 метров улично-дорожной сети и строительство 3215 метров нового полотна», — сказала она, уточнив, что общая протяжённость реконструируемого участка от улицы Россошанской до Подольских Курсантов составляет 4,64 км.

Княжевская добавила, что строительная отрасль играет важную роль для модернизации уже существующих объектов инфраструктуры и создания новых.

Отмечается, что грамотно спланированная дорожная сеть является одним из ключевых факторов развития города, который гарантирует столице связанность территорий, а также обеспечивает безопасность движения в городе и дает импульс деловой активности.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в столице проложат 14 км дорог по проектам комплексного развития территорий. Он добавил, что в 21 районе во всех московских округах появится новая улично-дорожная сеть.