Москва, 23 июля, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин напомнил главе Счётной палаты Борису Ковальчуку, что в сложных ситуациях тот может звонить российскому лидеру напрямую.

Вячеслав Прокофье/ТАСС Председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук и президент РФ Владимир Путин

«Прямая связь у нас есть. В наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — сказал Путин.

Он также отметил, что, несмотря на рост нефтегазовых и иных доходов, в бюджете страны лишних денег нет. Президент России подчеркнул необходимость внимательно следить за финансовой дисциплиной и не пропускать никаких криминальных растрат.

Как сообщало ИА Регнум, в начале встречи Путин с Ковальчуком обсудили вопросы возврата средств в федеральный бюджет. По итогам 2023 года Счётная палата вернула в него более 26 млрд рублей, доложил глава Счётной палаты.

Также глава Счётной палаты отметил, что в исполнении бюджета за 2023 год зафиксировали ряд положительных моментов. В их числе рост ВВП на 3,6%, что не только полностью компенсировало спад 2022 года, но и превысило уровень ВВП 2021 года на 2,4%. Общие доходы федерального бюджета существенно выросли и превысили 29 трлн рублей, что на 11,5% больше прогнозных значений, добавил Ковальчук.

Глава государства, в свою очередь, в ходе беседы обратил внимание на тот факт, что ввиду роста нефтегазовых и иных доходов дефицит в бюджете страны достиг своего минимума.