Вашингтон, 23 июля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену во время поездки в Лас-Вегас на прошлой неделе потребовалась экстренная медпомощь. Об этом сообщило издание The Dossier.

(сс) Matt Johnson

По его информации, спецслужбы окружили местный медицинский центр после того, как получили сигнал о состоянии президента, но команда Байдена решила отказаться от госпитализации.

Отмечается, что после этого Байдена в срочном порядке посадили на самолёт и увезли обратно на Восточное побережье под предлогом обнаруженного коронавируса.

Журналисты утверждают, что положительный тест на Covid не мог стать основанием для столь резкой реакции.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Белый дом проинформировал, что Байден заразился коронавирусом и ушёл на самоизоляцию в своей резиденции в штате Делавэр. При этом он продолжил выполнять свои обязанности.

21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. По его словам, такое решение он принял в интересах Демократической партии и будущего страны. В качестве кандидата на предстоящих выборах Байден предложил вице-президента Камалу Харрис.

22 июля лечащий врач президента США Кевин О’Коннор заявил, что симптомы коронавирусной инфекции у Байдена почти полностью перестали проявляться. Медик уточнил, что пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений у Байдена находятся в норме. Позднее в пресс-службе Белого дома заявили, что глава государства вернётся на своё рабочее место во вторник, 23 июля.

Вместе с тем американский телеканал Fox News призвал предъявить доказательства того, что глава государства жив. Представители СМИ указали на то, что Байден сделал заявление о выходе из президентской гонки письменно, не выступая на камеру. С тех пор его не видели на публике.

Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт поддержала требования журналистов. Она заявила, что Байден должен выйти к камерам и прокомментировать, знает ли он, что вышел из гонки за президентское кресло.