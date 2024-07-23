Ижевск, 23 июля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Солистка «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева умерла от последствий инсульта в возрасте 86 лет. Об этом ИА Регнум сообщила худрук ансамбля Ольга Туктарева.

Бурановский сельский дом культуры

23 июля ушла из жизни Екатерина Шкляева — участница российской музыкальной фольклорной группы из села Бураново Удмуртии, представлявшей Россию на конкурсе песни «Евровидение-2012» в Баку. За несколько месяцев до смерти Екатерина Семёновна перенесла инсульт.

«Последние два-три месяца она не вставала с постели после инсульта. Я её примерно неделю назад навещала, спрашивала, болит ли у неё что-то. Она не жаловалась, но говорила, что сил у неё нет. И с памятью в последнее время у неё становилось хуже, стала песни забывать. Есть очень красивая песня «Италмас». Я напомнила про неё, говорю: «Ты забыла, что ли, уже песню?». Она сказала, что помнит, я напела её куплет, она вспомнила. А вот второй куплет уже не смогла», — рассказала художественный руководитель ансамбля Ольга Туктарева.

Екатерина Шкляева всю жизнь занималась фольклором и очень любила музыку.

«Она ещё до меня пела, я пришла в 90-м году в сельскую культуру работать, Екатерина Семёновна уже тогда пела. У нее очень был красивый, высокий голос, и была удивительно хорошая память. Она быстрее всех запоминала и мелодию песни, и слова», — сказала Ольга Туктарева.

Руководитель и участники ансамбля с теплотой вспоминают Екатерину Шкляеву.

«У неё был очень красивый высокий голос и она во многих песнях у нас солировала. На записях мы опирались на её голос, потому что она очень умела тонко улавливать нашу тональность, находила без подсказки аккомпаниаторов. В песне, которая прозвучала на «Евровидении», она тоже солирует. Она была всегда очень ответственна», — добавила Туктарева.

У Екатерины Шкляевой осталось трое детей: две дочери и сын Сергей. В последнее время он ухаживал за матерью. Ольга Туктарева рассказала, что у солистки «Бурановских бабушек» (сейчас «Бабушки из Бураново») была непростая судьба. Она рано лишилась родителей и, будучи самой старшей, занималась воспитанием брата и сестры. Поэтому сама не смогла получить хорошее образование, о чём сожалела. Екатерине Семёновне очень нравилась математика, но на неё совершенно не было времени. Муж Екатерины Шкляевой тоже очень рано ушёл из жизни, и своих детей она воспитывала одна.