Москва, 23 июля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Отказ российскому фрегату «Штандарт» в заходе в порт Бреста — это вопиющее нарушение международных правил и проявление неуважения к морякам. Такое мнение 23 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

РИА Новости / Иван Секретарев

Глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан сообщил, что французские власти запретили швартовку в порту Бреста российскому фрегату «Штандарт». В результате у команды фрегата заканчивается запас воды, ситуация на борту корабля быстро ухудшается. Элькан отметил, что своим решением французские власти продемонстрировали свою слабость.

Михайлов согласился с Эльканом и отметил, что Франция теряет свою субъектность и подчиняется общим русофобским правилам. Он подчеркнул, что именно Франция стоит у истоков общих международных правил морского передвижения, захода в порты и прочих. Однако эта страна сейчас является одним из крупнейших нарушителей этих правил. Франция продемонстрировала серьёзные проблемы в своей внутренней и внешней политике, добавил политолог.

«На борту корабля находится многонациональная команда, которая демонстрирует дружбу между народами. Но западные политики стремятся сами решать за народы, как им общаться и дружить. Россия не будет отвечать Западу аналогичным образом. Россия всегда приветствует заход западных судов на свои мероприятия. Однако Запад показывает своё истинное лицо — отсутствие желания примирения и игры по ранее принятым общим правилам. После победы России в спецоперации Запад за столом переговоров будет вести совсем другие речи. Западные лидеры будут стремиться, чтобы Россия принимала участие в их мероприятиях. Без России мировая история неполноценна. Именно Российская империя принимала участие в глобальном формировании стран, которые сейчас являются игроками на международной арене и выступают против России. Всё изменится после победы России в спецоперации», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, российскому фрегату «Штандарт», который является точной копией корабля Петра I, запретили швартоваться в порту французского Бреста для участия в морском фестивале. Это решение обосновали ограничительными мерами ЕС против России, под которые попали в том числе копии исторических кораблей.

Как рассказал капитан «Штандарта» Владимир Мартусь, ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании. На борту — многонациональная команда, в которой 17 моряков из России, Франции, Испании, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Израиля, США.

Глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан сообщил, что он общался с проукраинской ассоциацией, которая добивалась санкций против фрегата. Элькан заявил, что у них нет идеологии, их единственная задача — уничтожить всё русское. Глава ассоциации подчеркнул, что использовать эту ситуацию для разжигания ненависти ― «стыдно и скандально».

Элькан также подчеркнул, что произошедшее в очередной раз доказывает, что Франция лишена какой-либо власти: все решения за Париж принимает Евросоюз. Глава ассоциации назвал санкции против моряков, которым помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения, «несправедливыми и отвратительными». Он отметил, что они ничего плохого не сделали, а просто хотели показать свой корабль.

Капитан российского парусного фрегата «Штандарт», которому отказали в заходе в порт французского Бреста, рассказал о ситуации на борту и о возмущении самих европейцев из-за дискриминационной ситуации. По его словам, многие европейцы возмущены таким решением. Команда будет обращаться в суд. Сейчас судно перешло через Бискай, из Франции пришли в Испанию для того, чтобы узнать, что в испанские порты судно тоже не пускают, добавил капитан. Он отметил, что на борту 15 человек из семи стран, в том числе трое подростков. После четырёхдневного перехода у команды осталось не так много еды и воды — всего на четыре дня. Пока моряки не решили, куда могут отправиться, и стоят на якоре в море.