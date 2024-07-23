Краснодар, 23 июля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Пассажирский автобус опрокинулся в кювет в Краснодарском крае, пострадали 15 человек. Об этом 23 июля сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что ДТП произошло в районе станицы Северская на автодороге Краснодар — Верхнебаканский. В салоне автобуса, который следовал рейсом Ростов-на-Дону — Геленджик, находились 32 пассажира и водитель.

За медицинской помощью обратились 15 человек, из которых девять, в том числе четверо детей, госпитализированы.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию о 15 пострадавших. Четверых детей уже выписали и отправили домой. Погибших нет.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Новосибирской области в результате столкновения легкового автомобиля с автоэвакуатором погибли четыре человека и пострадал один ребёнок. Водитель Chevrolet Cobalt совершил столкновение с автоэвакуатором Hyundai, после чего съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира. Пострадавшая девочка 2015 года рождения госпитализирована с травмами разной степени тяжести.

Трое граждан Монголии погибли и ещё пять получили травмы в результате дорожной аварии с автобусом на Алтае. ДТП произошло в Кош-Агачском районе. Микроавтобус с пассажирами съехал с трассы и опрокинулся.