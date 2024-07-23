Ижевск, 23 июля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Одна из участниц группы «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева скончалась на 87-м году жизни. Об этом 23 июля сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канале.

РИА Новости / Валерий Мельников

«Не стало Екатерины Семёновны Шкляевой — одной из «Бабушек из Бураново». Она была камертоном для коллектива — и в песне, и в жизни. Вкладывала душу во всё, что делает, и всегда вдохновляла окружающих силой воли», — написал он.

Бречалов назвал смерть артистки огромной утратой для республики, а также выразил соболезнования её родным и близким.

По информации Бурановского сельского дома культуры в соцсети «ВКонтакте», Шкляева родилась 2 ноября 1937 года в деревне неподалёку от Бураново, которой уже не существует. Она смогла выучиться только до четвёртого класса, потому что была вынуждена воспитывать братьев и сестёр, когда тяжело заболела мать и отца забрали на фронт.

После этого будущая артистка работала на Ижевском механическом заводе, штукатуром-маляром на стройке в Пермской области и вернулась в Бураново через шесть лет после смерти мужа. Она воспитала троих детей.

Шкляева в составе группы «Бурановские бабушки» выступала на «Евровидении-2012» с песней Party for Everybody («Вечеринка для всех») на английском и удмуртском языках. Коллектив занял на музыкальном конкурсе второе место.