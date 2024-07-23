Москва, 23 июля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Капитан российского парусного фрегата «Штандарт», которому отказали в заходе в порт французского Бреста, рассказал о ситуации на борту и о возмущении самих европейцев из-за дискриминационной ситуации.

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В беседе с ИА Регнум Владимир Мартусь заявил, что 25 лет фрегат на ходу и он участвует в различных регатах и фестивалях по всей Европе, а основная деятельность на «Штандарте» — обучением морским профессиям. Проблем никогда у моряков не было, однако не так давно Европейский союз распространил свои санкции и на исторические российские корабли. В результате префект французского города Брест не пустил российское судно на крупнейший морской фестиваль, в котором ранее «Штандарт» уже участвовал.

«Многие европейцы возмущены таким решением. Будем обращаться в суд. Сейчас перешли через Бискай, из Франции пришли в Испанию для того, чтобы узнать, что испанские порты нас тоже не пускают», — рассказал капитан.

Он отметил, что на борту 15 человек из семи стран, в том числе трое подростков. После четырёхдневного перехода у команды осталось не так много еды и воды — всего на четыре дня. Пока моряки не решили, куда могут отправиться, и стоят на якоре в море.

23 июля стало известно, что российское судно не пустили во Францию. Решение порта Бреста раскритиковал глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан. Он отметил, что общался с проукраинской ассоциацией, которая добивалась санкций против фрегата. Глава Mor Glaz заявил, что у них нет идеологии, а лишь единственная задача — уничтожить всё русское. Он назвал сложившуюся ситуацию стыдной и скандальной.

Российский фрегат «Штандарт» является точной копией корабля Петра I.