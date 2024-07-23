Краснодар, 23 июля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Четыре человека находятся в больнице с ранениями после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на порт «Кавказ» в Краснодарском крае. Состояние двоих — тяжёлое, о чем сообщили 23 июля в оперштабе региона.

РИА Новости Крым/Дмитрий Макеев

«В результате попытки теракта киевского режима в порту «Кавказ» с места происшествия госпитализированы четыре человека, два из них — в тяжёлом состоянии», — сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что врачи оказывают необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке ВСУ на паромное судно в порту «Кавказ». Украинские боевики применили БПЛА, в результате один человек погиб.

Глава Кубани также отметил, что среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие. Он уточнил, что на судне после атаки начался пожар, который быстро потушили.