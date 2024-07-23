Деревня Алабино, Московская область, 23 июля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Следователи прибыли в администрацию парка «Патриот» в Московской области для проведения следственных действий. Они начали изымать документы, сообщили 23 июля в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Военные следователи сейчас проводят следственные действия в парке «Патриот». Изымаются интересующие их документы», — процитировало источника ТАСС.

Источник в правоохранительных органах подчеркнул, что следственные действия не имеют отношения к уголовному делу экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Приказ министра обороны о создании Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» был подписан 30 октября 2014 года. В 2023 году он стал называться Центральным военно-патриотическим парком культуры и отдыха ВС Российской Федерации «Патриот».

Как передавало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Ему вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей, часть этих средств аккумулировалась фигурантами на расчётных счетах в различных банках.

Бывший замминистра обороны свою вину отрицает, он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

В июле стало известно, что Иванов просил суд отпустить его из-под стражи под домашний арест как участника боевых действий, который имеет госнаграды. Однако суд не счёл эти доводы безусловным и достаточным основанием для отказа в продлении ареста.