Маск заявил, что его сына «убил вирус вокизма»
Маск сравнил блокаторы полового созревания с препаратами «для стерилизации»
Вашингтон, 23 июля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что его сына «убил вирус вокизма», из-за которого тот начал принимать блокаторы полового созревания. Он рассказал об этом 23 июля интервью психологу Джордану Питерсону для портала Daily Wire.
По словам предпринимателя, врачи фактически заставили его подписать за сына документы, разрешающие принимать блокаторы полового созревания, пригрозив, что тот может свести счёты с жизнью и не объяснив, что такие препараты «на самом деле являются просто стерильными препаратами».
Бизнесмен отметил, что его сын страдал аутизмом в легкой форме, который может способствовать развитию гендерной дистрофии, однако Ксавье «не был девушкой», когда Маск заметил первые признаки этого.
Мультимиллиардер также назвал злом прописавших его сыну такие препараты врачей и призвал лишать их свободы за продвижение «трансгендерства». При этом бизнесмен также пообещал уничтожить «вирус вокизма» (термин, касающийся в том числе так называемой половой справедливости и используемый движением ЛГБТ — признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Маск добавил, что это вирус образно «убил его сына».
Ксавье Маск после курса блокаторов полового созревания и достижения совершеннолетия сменил пол на женский, взяв себе новое имя и фамилию матери и став Вивьен Дженной Уилсон. После этого он заявил, что не хочет иметь ничего общего с отцом.
Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас. По его словам, причиной такого решения стал принятый калифорнийскими властями закон, который касается полномочий образовательных учреждений в сексуальной ориентации детей.
В апреле 2023 года Маск выступил за введение пожизненного заключения для родителей и врачей, принявших решение о смене пола у детей. Таким образом бизнесмен поддержал инициативу губернатора штата Флорида Рональда Десантиса о запрете смены пола для несовершеннолетних.