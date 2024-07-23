Вашингтон, 23 июля, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что его сына «убил вирус вокизма», из-за которого тот начал принимать блокаторы полового созревания. Он рассказал об этом 23 июля интервью психологу Джордану Питерсону для портала Daily Wire.

Yolanda Ruiz/Global Look Press Илон Маск

По словам предпринимателя, врачи фактически заставили его подписать за сына документы, разрешающие принимать блокаторы полового созревания, пригрозив, что тот может свести счёты с жизнью и не объяснив, что такие препараты «на самом деле являются просто стерильными препаратами».

Бизнесмен отметил, что его сын страдал аутизмом в легкой форме, который может способствовать развитию гендерной дистрофии, однако Ксавье «не был девушкой», когда Маск заметил первые признаки этого.

Мультимиллиардер также назвал злом прописавших его сыну такие препараты врачей и призвал лишать их свободы за продвижение «трансгендерства». При этом бизнесмен также пообещал уничтожить «вирус вокизма» (термин, касающийся в том числе так называемой половой справедливости и используемый движением ЛГБТ — признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Маск добавил, что это вирус образно «убил его сына».

Ксавье Маск после курса блокаторов полового созревания и достижения совершеннолетия сменил пол на женский, взяв себе новое имя и фамилию матери и став Вивьен Дженной Уилсон. После этого он заявил, что не хочет иметь ничего общего с отцом.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Маск объявил о переводе штаб-квартиры компании SpaceX из Калифорнии в Техас. По его словам, причиной такого решения стал принятый калифорнийскими властями закон, который касается полномочий образовательных учреждений в сексуальной ориентации детей.

В апреле 2023 года Маск выступил за введение пожизненного заключения для родителей и врачей, принявших решение о смене пола у детей. Таким образом бизнесмен поддержал инициативу губернатора штата Флорида Рональда Десантиса о запрете смены пола для несовершеннолетних.