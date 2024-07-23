Москва, 23 июля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы на пленарном заседании 23 июля приняли во втором и третьем чтениях пакет законопроектов, направленных на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Документы включают в себя новые нормы поддержки компаний, корректировку налоговой политики по НДФЛ в социальной сфере и сфере администрирования.

Законопроектом также вносятся изменения в части налога на прибыль организаций. Поправки к документу предполагают исключение требования о выполнении условия о составе активов эмитента в отношении операций по реализации небольших пакетов обращающихся акций для применения нулевой ставки налога. Сейчас для этого необходимо, чтобы не более 50% активов организации состояли из недвижимого имущества, находящегося в России.

Кроме того, проект снижает требования к размеру оборота и активов с 1 млрд до 800 млн рублей, а по уплаченным налогам — со 100 млн до 80 млн рублей.

Как сообщало 3 июня ИА Регнум, правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, подготовленные Министерством финансов для совершенствования налоговой системы. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснил, что поправки касаются введения прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физлиц со ставками от 13% до 22%.

Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что прогрессивная шкала налогообложения должна затронуть только обеспеченный класс, а не большинство населения. Как следует из представленного проекта, из 64 млн работающих россиян прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек (с доходом выше 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц).

Президент России Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении с 2025 года прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).