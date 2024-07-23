Москва, 23 июля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин попросил главу Счётной палаты Бориса Ковальчука звонить ему напрямую в наиболее острых случаях.

Вячеслав Прокофье/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель Счётной палаты Борис Ковальчук

«Прямая связь у нас есть. В наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — сказал Путин.

Президент указал, что, несмотря на рост доходов бюджета, лишних денег нет. Он подчеркнул, что рассчитывает на то, что Счётная палата будет самым внимательным образом следить за финансовой дисциплиной и не пропустит ничего, связанного с криминалом.

Путин отметил, что команда в Счётной палате хорошая и профессиональная. Ковальчук в ответ поблагодарил главу государства.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин 23 июля провёл встречу с Ковальчуком. Они обсудили вопросы возврата средств в федеральный бюджет. По итогам 2023 года Счётная палата вернула в него более 26 млрд рублей.

Также Путин заявил, что в российском бюджете растёт доля нефтегазовых доходов, благодаря чему дефицит в бюджете страны достиг своего минимума.