Москва, 23 июля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. В ходе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» состоится цикл экскурсий «Дореволюционный облик столицы», который подготовлен Фондом капитального ремонта Москвы. Об этом 23 июля сообщается на сайте мэра Москвы.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Уточняется, что экскурсии будет проводить победитель конкурса «Лучший гид Москвы» Георгий Макеев.

Во время экскурсии будет проводиться осмотр семи исторических зданий, обновлённых в рамках столичной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В общей сложности должно состояться 12 прогулок: 1,6,9,13,15,19,21, 25, 27 и 30 августа, а также 6 и 8 сентября. Экскурсии будут начинаться в 12:00, для участия в них достаточно будет прийти в начальную точку маршрута.

Экскурсия начнётся от здания по адресу: улица Остоженка, дом 7, строение 1, построенного в 1989 году пятиэтажного доходного дома для Варваринского акционерного общества домовладельцев. А закончится она у дома 31 на улице Большой Никитской — знаменитого доходного дома Элькинда, возведённого в 1900 году.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля стало известно, что в столице ко Дню московского транспорта на маршруте № 9 начал курсировать тематический трамвай. Он следует от Белорусского вокзала через Лесную улицу и улицу Палиху до Российского университета транспорта.