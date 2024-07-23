Москва, 23 июля, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Запрет на экспорт бензина из России, исключение по которому делали на июль, вновь будет действовать с 1 августа. Об этом 23 июля сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Belkin Alexey/Global Look Press

«У нас эмбарго принято до 1 сентября. Сейчас сделано исключение на июль месяц. С 1 августа исключение заканчивается. Автоматический запрет на экспорт нефтепродуктов, бензинов восстанавливается. То есть с 1 августа запрет будет восстановлен», — сказал он.

Он добавил, что Минэнерго уже направило в правительство предложения по ограничению экспорта бензина и нефтепродуктов из страны на сентябрь и октябрь. При их рассмотрении будет учитываться баланс спроса и предложения. Первоочерёдной целью является обеспечение внутреннего рынка России, если потребуется продолжение запрета на экспорт поставок, такое решение примут, подчеркнул Новак.

Как сообщало ИА Регнум, временный запрет на экспорт бензина вступил в силу 1 марта 2024 года. Постановление предполагало ограничения до 31 августа. Меры были призваны стабилизировать цены на внутреннем рынке. Они не коснулись поставок в рамках международных межправительственных соглашений и вывоза топлива для оказания гуманитарной помощи.

В мае стало известно, что правительство России в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильного топлива временно сняло запрет на экспорт бензина до 30 июня. Позже разрешение на экспорт продлили до 31 июля.