Москва, 23 июля, 2024, 14:51 — ИА Регнум. В разных районах Москвы с начала лета в рамках проекта «Лето в Москве» работает порядка 20 открытых городских бассейнов, на территории которых работают кафе. Об этом 23 июля сообщается на сайте мэра столицы.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«С 1 июня в рамках проекта «Лето в Москве» по всей столице открылось два десятка городских бассейнов на свежем воздухе. В этом году их количество значительно увеличилось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что места отдыха можно посетить более чем на 10 площадках проекта «Московские сезоны», а также в парках «Митино», «Ходынское поле», «Дубки», «Сокольники», «Красная Пресня», «Серебряный бор» и 50-летия Октября. При этом на десяти площадках обустроили детские бассейны.

Каждый десятый посетитель городских бассейнов в Москве делает покупку в находящихся там летних кафе. По информации московского Департамента торговли и услуг, с начала купального сезона там приобрели 11 тысяч напитков, 20 тысяч порций закусок и четыре тысячи порций мороженого.

Бассейны оборудованы многоступенчатой системой фильтрации и очистки воды, и после каждого сеанса проводится их уборка. Места досуга оборудованы шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, душевыми, также в них есть медицинские и спасательные посты.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице в текущем году обустроят Кадашевскую и Пушкинскую набережные. Градоначальник напомнил, что за последнее время в Москве благоустроили 42 набережные.