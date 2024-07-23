Москва, 23 июля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Поступившие на службу в Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости / Макс Ветров

«Правительство Москвы приняло решение об установлении лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Минобороны России, единовременной дополнительной выплаты — новой меры социальной поддержки от Москвы в размере 1,9 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Выплату смогут получить военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту, начиная с 23 июля 2024 года.

Отмечается, что все ранее установленные городом меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей сохраняются, в том числе ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей.

В мэрии добавили, что таким образом общая сумма выплат контрактнику составит свыше 5,2 млн рублей за первый год службы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 июня подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО. Выплата устанавливается в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет дополнительно к денежному довольствованию.

Премьер-министр Михаил Мишустин 27 июня сообщил, что участникам спецоперации в Запорожской и Херсонской областях предоставят статус ветеранов боевых действий. Речь идёт не только о военнослужащих и добровольцах, но и о гражданском персонале Вооружённых сил, врачах, военкорах и работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах.