Москва, 23 июля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. В результате удара российского расчёта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» по пункту дислокации инструкторов и наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области удалось уничтожить порядка 50 западных инструкторов. Об этом 23 июля сообщили в Министерстве обороны.

Минобороны России/ТАСС

«Расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесён ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля расчёт ОТРК «Искандер-М» армии России уничтожил пусковую установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в Николаевской области. Уточнялось, что российские военные нанесли ракетный удар по разведанному ангару с HIMARS в Новопетровке.

Военное ведомство 21 июля опубликовало кадры удара российского «Искандера-М» по двум воинским эшелонам ВСУ в районе станции Барвенково в Харьковской области. В результате этого удалось уничтожить до 240 бойцов и свыше 60 единиц техники украинских войск.