Париж, 23 июля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение исключить Международную ассоциацию бокса (IBA) из списка признанных международных федераций, возглавляемую россиянином Умаром Кремлевым. Об этом стало известно 23 июля в ходе 142-й сессии комитета в Париже, которую транслировали на сайте МОК.

Global Look Press

Во время сессии комитетом также было утверждено изменение названия Международной федерации плавания с FINA (Federation Internationale de Natation) на World Aquatics.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая в IBA назвали позорным отсутствием уважения условия, выдвинутые МОК боксёрам для допуска к Олимпийским играм в 2028 году. В федерации подчеркнули, что никогда не ограничивали спортсменов в участии в каких-либо соревнованиях и активно поддерживали их во всех начинаниях.

В июне 2023 года МОК лишил признания IBA. В ходе голосования, в котором принимали участие 70 человек, 69 из них поддержали такое решение, и один проголосовал против.

Перед этим МОК рекомендовал отозвать признание у Международной боксёрской ассоциации. При этом в марте 2023 года IBA провела женский чемпионат мира по боксу, куда сборную России допустили с российским флагом и гимном.