Брюссель, 23 июля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Евросоюз 24 июля рассмотрит жалобу Венгрии и Словакии на решение Украины прекратить прокачку российской нефти. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.

Global Look Press

По его словам, замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис получил совместное письмо глав МИД Венгрии и Словакии о последствиях решения Украины прекратить прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба».

«Мы изучаем содержание письма и собираем информацию для принятия решений. На данный момент это никак не влияет на снабжение ЕС нефтью», — сказал он.

Джилл добавил, что Словакия и Венгрия запросили проведение Комитета по торговой политике.

Ранее Венгрия объявила, что своим решением Киев нарушил положения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с требованием запустить консультации, предваряющие расследование против Украины за ограничение транзита нефти. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул, что Киев нарушил пункт соглашения с ЕС о невмешательстве в поставки энергоносителей в западные страны через его территорию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 23 июля, что украинские власти стали использовать транзит энергоресурсов для давления на европейские страны. Она подчеркнула, что киевский режим продолжает проявлять полное пренебрежение к праву, законности, международно-правовыми нормам.

Главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич в комментарии ИА Регнум отметил, что прекращение поставок нефти может стать причиной остановки двух венгерских нефтеперерабатывающих заводов. Единственный разумный вариант выхода из сложившейся ситуации специалист видит в смене передачи прав собственности, так как поставки прекратили из-за включения Киевом «Лукойла» в чёрный список.