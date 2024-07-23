Киев, 23 июля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Киевская полиция заподозрила 32-летнего совладельца исторической усадьбы Зеленских, по указанию которого здание снесли, сообщила 23 июля Киевская городская прокуратура.

Кадр из соцсети

«Сообщено о подозрении 32-летнему совладельцу усадьбы Зеленских <…> Его действия квалифицированы как умышленное уничтожение имущества, на которое суд наложил арест», — сообщила прокуратура в Telegram-канале.

Историческое здание конца XIX века, расположенное на улице Александра Конисского, снесли вечером 19 июля, несмотря на то, что суд по ходатайству прокуроров наложил на усадьбу арест с запретом пользования и распоряжения.

По данным прокуратуры, подозреваемый совладелец исторического здания привлёк строительную фирму для сноса здания. На технику, которой пользовались строители, наложили арест. Теперь решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других лиц, участвовавших в незаконном сносе здания.

Как сообщало 20 июня ИА Регнум, после несанкционированного сноса усадьбы Зеленских следователи Шевченковского управления открыли уголовное дело. В мэрии Украины снос здания мещан Зеленских назвали циничным и дерзким преступлением. При этом сообщалось, что недавно общественная организация «Наследие Киев» подала в мэрию пакет документов для присвоения усадьбе Зеленских статуса достопримечательности.

Усадьба Зеленских признана одним из самых старых зданий Киева. Её построили по заказу купца Василия Малина. Семья Зеленских проживала там в период с 1911 по 1915 год.