Париж, 23 июля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Отказав российскому фрегату «Штандарт» в возможности пришвартоваться в порту Бреста, французские власти продемонстрировали свою слабость. Такое мнение высказал глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан.

РИА Новости/Иван Секретарев

Он подчеркнул, что произошедшее в очередной раз доказывает, что Франция лишена какой-либо власти: все решения за Париж принимает Евросоюз.

«Эта ситуация вновь показала всю слабость Франции. Мы осуждаем декрет префекта Финистера, который не должен был идти на поводу у Брюсселя», ― процитировали «Известия» Элькана.

Глава ассоциации назвал санкции против моряков, которым помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения, «несправедливыми и отвратительными». Он отметил, что они ничего плохого не сделали, а просто хотели показать свой корабль.

Ранее в июле префектура департамента Финистер на западе Франции запретила российскому фрегату, который является копией корабля Петра I, вход в порты после того, как в санкции ЕС против Москвы добавили формулировку о «копиях исторических судов», которым является фрегат.

Как сообщало ИА Регнум, капитан «Штандарта» Владимир Мартусь рассказал, что ранее фрегат мог свободно передвигаться по водам Франции и Испании. Сейчас трёхмачтовый парусный корабль стоит на якоре в полукилометре от атлантического побережья Франции без права зайти в порт. На борту — многонациональная команда, в которой 17 моряков из России, Франции, Испании, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Израиля, США.

Как заявил Элькан, у команды российского фрегата заканчиваются запасы воды и еды. Он раскритиковал власти Франции, отметив, что никакое государство не должно запрещать кораблям входить в порт ради снабжения.

Элькан также добавил, что общался с проукраинской ассоциацией, которая добивалась санкций против фрегата. Глава Mor Glaz заявил, что у них нет идеологии, а их их единственная задача — уничтожить всё русское.