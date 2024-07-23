Москва, 23 июля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с председателем Счётной палаты Борисом Ковальчуком. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Кремля.

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В начале встречи был затронут вопрос возврата средств в федеральный бюджет: как доложил Ковальчук, по итогам 2023 года Счётная палата вернула в него более 26 млрд рублей.

«По итогам прошлого года мы вернули более 26 млрд рублей, и ключевые мероприятия в рамках данной работы были связаны с возвратом 12,3 млрд [рублей] — это выявленное необоснованное применение пониженной ставки НДС», — сказал он.

Кроме того, глава контрольного ведомства рассказал российскому лидеру об исполнении бюджета за предыдущий год и формировании стратегии развития Счётной палаты на ближайший трёхлетний период.

«Мы завершили работу по выдаче заключений на отчёт об исполнении федерального бюджета за 2023 год и фиксируем целый ряд положительных моментов. Так, ВВП вырос на 3,6%, что не только полностью компенсировало спад 2022 года, но и превысило уровень ВВП 2021 года на 2,4%<…> Общие доходы федерального бюджета существенно выросли и превысили 29 трлн рублей, что на 11,5% больше прогнозных значений», ― указал Ковальчук.

Он отметил, что все запланированные на 2023 год мероприятия были выполнены полностью.

«В основном проверки касались вопросов, связанных с проведением специальной военной операции, противодействия санкционному давлению, импортозамещения и технологической безопасности, а также социальной защиты и поддержки наших граждан», ― отметил глава Счётной палаты.

Президент в свою очередь указал, что, несмотря на рост доходов бюджета, лишних денег нет.

«Поэтому очень рассчитываю на то, что Вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом», ― сказал Путин.

Ковальчук назвал это приоритетной задачей Счётной палаты.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Путин подписал закон об изменении основных параметров федерального бюджета страны на 2024 год. Согласно документу, расходы увеличат на 522 млрд рублей, а дефицит до 1,1% ВВП.

Общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год в итоге составит 37,182 трлн рублей. Доходы снижаются на 3 млрд рублей — до 35,062 трлн рублей. В результате дефицит бюджета планируют на уровне 2,12 трлн рублей (1,1% ВВП). В действующем законе закладывали дефицит в 1,595 трлн рублей (0,9% ВВП).