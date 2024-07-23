Москва, 23 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В России 23 июля объявили в розыск экс-главреда портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую. Об этом свидетельствуют данные базы розыска на сайте МВД РФ.

Кадр из видео Янина Соколовская

Сообщается, что Соколовская объявлена в розыск по статье УК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля 2023 года СК РФ возбудил против Соколовской уголовное дело по обвинению в распространении фейков о Вооружённых силах России. Ведомство пояснило, что с мая 2022 года Соколовская публиковала в своём Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения в зоне СВО.

В тот же день в московской квартире, которую Соколовская снимала до июля прошлого года, силовики провели обыск.

Соколовская в 2014 году поддержала госпереворот на Украине. Журналистка неоднократно участвовала в российских шоу на телефидении. В 2019 году ведущий Сергей Михеев выгнал Соколовскую из студии после того, как она во время передачи «Кто против?» оскорбительно высказалась о погибших в одесском Доме профсоюзов.