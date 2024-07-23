Москва, 23 июля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Московские культурные центры в период с 24 по 30 июля в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» проведут мероприятия на своих открытых площадках. Об этом 23 июля сообщается на сайте мэра столицы.

Mos.ru. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Отмечается, что для москвичей в это время будут проведены мастер-классы по декоративно-прикладному и художественному искусству, спортивные и семейные тренировки, которые можно будет посетить бесплатно, а на некоторые из мероприятий будет необходима регистрация.

На площадке культурного центра «Загорье» 24 июля в 16:00 пройдёт мастер-класс «Сочини сказку», в ходе которого его участникам предложат создать своё собственное произведение по методике итальянского писателя Джанни Родари.

В библиотеке № 44 имени В. Г. Короленко 25 июля в 14:00 состоится мастер-класс «Ступенька к творчеству», в котором могут принять участие и те, кто не умеет рисовать.

В культурном центре «Гармония» 27 июля в 12:00 пройдёт творческий мастер-класс «Ловец снов», в ходе которого участников познакомят с техникой плетения узелков и создания необычных украшений. Для участия в мероприятии необходима будет регистрация.

Культурный центр «Зеленоград» 27 июля проведёт семейную интерактивную программу «Движение лета», в ходе которой состоятся открытые танцевальные фитнес-тренировки на свежем воздухе под латиноамериканскую музыку, а также детские мастер-классы и игротеки.

Кроме того, в парке «Озеропарк» 29 июля в 10:00 и 14:00 пройдут мастер-классы по рисованию акварелью, а также групповые тренировки, организованные культурным центром «Доброволец».

Также культурный центр «Загорье» 30 июля в 12:00 проведёт на своей площадке творческий мастер-класс по оригами «Животные лета».

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля стало известно, что выходные мероприятия фестиваля «Театральный бульвар», который проводится в рамках проекта «Лето в Москве», за выходные посетили свыше 100 тыс. человек. В центре столицы организовали творческие лаборатории, мастер-классы, паблик-токи и концерты, подготовленные ведущими театрами Москвы.