Москва, 23 июля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В Новой Москве погибла, выпав из окна квартиры, ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко. Об этом 23 июля сообщила Lenta.ru.

Институт экономики РАН Валентина Бондаренко

Отмечается, что 82-летнюю женщину без признаков жизни нашли под окнами её квартиры в поселении Воскресенское. Спасти её не удалось, полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Причины случившегося выясняют. Правоохранители считают, что произошедшее не носит криминальный характер. Женщина долгое время болела.

Бондаренко была ведущим научным сотрудником Центра институтов социально-экономического развития, академиком Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего. Также она являлась директором фонда экономических исследований Н. Д. Кондратьева.