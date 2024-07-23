Москва, 23 июля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара «Искандером-М» в Харьковской области по позициям иностранных наёмников, принимающих участие в конфликте на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Соответствующая видеозапись была размещена 23 июля в Telegram-канале ведомства.

Станислав Красильников/ТАСС

В кадр попал момент наведения цели. Затем происходит точечный удар, взрыв и вспышка пламени.

Как сообщало ИА Регнум, расчёт ОТРК «Искандер-М» нанёс ракетный удар по пункту временной дислокации инструкторов и наёмников из западных стран, расположенному в городе Дергачи в Харьковской области. По данным ведомства, в результате удара российские военные уничтожили около 50 иностранных инструкторов.

Минобороны 22 июля опубликовало видео удара, в результате которого расчёт «Искандера» уничтожил установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом в районе села Новопетровка в Николаевской области. Установка находилась в ангаре, расположение которого выявила разведка. Удар был точечным и сопровождался сильной вспышкой.