Москва, 23 июля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди, умерший в 2018 году, оставил долги на более чем 1,6 млрд рублей, сообщил 23 июля Коммерсантъ.

РИА Новости / Илья Питалев

Согласно данным базы судебных приставов и ряду других документов, Хамовнический суд выдал в отношении Мавроди более 200 исполнительных листов в период с 2007 по 2017 год на сумму 1,607 млрд рублей. Так, в эту сумму вошли взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, а также долг за госпошлины.

После смерти Мавроди в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находилось более двух тысяч записей в отношении него.

Сергей Мавроди умер 26 марта 2018 года. Ему было 62 года. В 1989 году открыл кооператив «МММ», в который входили десятки коммерческих структур. Акционерное общество «МММ» стало крупнейшей российской финансовой пирамидой в истории.

В 2003 году его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к четырем с половиной годам заключения. Потерпевшими признали свыше 10 тыс. человек, ущерб оценивался более чем в 110 млн руб. «МММ» признали банкротом, а глава компании попал в государственный и международный розыск.

После тюремного заключения Мавроди создал новую пирамиду «МММ-2011», а затем «МММ-2012», которые быстро обанкротились.