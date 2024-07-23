Москва, 23 июля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. К марафону здорового образа жизни (ЗОЖ) «Дарите время семье» присоединились уже свыше 15 тыс. жителей Москвы, что на две тысячи больше, чем в 2023 году. Об этом 23 июля рассказала заместитель сэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пресс-служба Комплекса социального развития города Москвы

По её словам, которые процитировали на сайте мэра Москвы, в последние годы в России и во всём мире наблюдается тренд на здоровый образ жизни, так как люди хотят быть здоровыми.

Многие из них относятся к этому вопросу очень серьёзно — обращаются к специалистам и занимаются спортом с тренером, а другие ищут информацию на тему того, как делать это максимально правильно, комфортно и без риска для здоровья, в интернете и других открытых источниках, отметила Ракова.

«К сожалению, не все сайты публикуют достоверную с точки зрения доказательной медицины информацию, которая действительно может быть полезна и, главное, безопасна для москвичей. Поэтому уже не первый год мы проводим в столице ЗОЖ-марафон», — сказала она.

Заместитель сэра уточнила, что марафон помогает москвичам получить проверенные советы и рекомендации профессионалов, а также объединяет поколения жителей города для здоровой и счастливой жизни.

Стать участником марафона можно в любое время, для чего необходимо зарегистрироваться на его сайте.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что спортивная инфраструктура столицы позволяет москвичам выбрать для себя в летний период подходящие виды спортивной активности. Градоначальник отметил, что поклонников здорового образа жизни, в парках, на стадионах, фестивальных площадках проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» созданы разные виды активности.