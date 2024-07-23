Москва, 23 июля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вряд ли глубоко знаком с творчеством певца SHAMAN (Ярослава Дронова), которого удостоили звания заслуженного артиста России. Об этом 23 июля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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При этом представитель Кремля подчеркнул, что творчество певца важно, оно стало любимо многими в России.

«Ряд песен этого исполнителя действительно попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества. И это стало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество», — считает Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля президент РФ присвоил артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства, певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России. В тексте указа указано, что SHAMAN, как и другие награждённые, отмечен за большой вклад в развитие культуры и искусства в России, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

В конце декабря певец SHAMAN стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России, которые состоялись в марте 2024 года.

19 июня в Пхеньяне в ходе государственного визита российского лидера в КНДР прошёл концерт в честь Путина, где прозвучали песни о войне и композиции певца SHAMAN. Во время звучания композиции «Встанем» певца SHAMAN президент России поднялся на ноги. За ним встал лидер КНДР Ким Чен Ын, а после и весь зал.

24 июня Европейский союз включил певца SHAMAN в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС.