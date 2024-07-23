Москва, 23 июля, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Россия стремится способствовать выстраиванию диалога между правительствами Турции и Сирии, заявил 23 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Спикеру Кремля задали вопрос о возможной встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с коллегой из Сирии Башаром Асадом.

«Способствование организации подобных контактов на повестке дня. Многие страны и, конечно же, Россия как страна, играющая в регионе значительную роль, заинтересованы в том, чтобы помочь двум странам наладить отношения», — сказал Песков.

Он добавил, что выстраивание диалога важно для всего региона.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции. Он подчеркнул, что как только президент Сирии сделает шаг в сторону улучшения отношений с Турцией, она поступит так же. Турецкий лидер выразил надежду на то, что удастся довести турецко-сирийские отношения до того же уровня, что и в прошлом.

3 июля Песков заявлял, что Россия приветствует готовность Эрдогана к диалогу с Сирией, так как процесс налаживания мира в этой стране действительно важен. Он также подчеркнул, что Москва прилагает к этому много усилий.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что Москве пока нечего сообщить о возможных переговорах Сирии и Турции, которые якобы планируется провести в Багдаде. До этого правительственный источник газеты Al Watan допустил такую встречу. По данным издания, Дамаск попросил присутствовать за столом переговоров также Москву и Багдад.

Отношения Сирии и Турции были разорваны в марте 2012 года после того, как Анкара оказала поддержку в конфликте вооружённым формированиям сирийской оппозиции, которые базируются в провинции Идлиб.