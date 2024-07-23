Москва, 23 июля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Решение Запада передать Киеву часть доходов от замороженных российских активов — это воровство, которое Москва не оставит без ответа, заявил 23 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Представитель Кремля подчеркнул, что Запад не только ворует у России доходы с активов, но ещё и тратит их на приобретение оружия.

«Безусловно, мы будем прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности и так далее и тому подобное», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Европейского союза приняли решение передать доходы от замороженных на Западе российских активов в размере €1,4 млрд в Европейский фонд мира. Фонд будет финансировать поставки оружия для ВСУ.

Боррель 22 июля объявил, что Киев сможет в первых числах августа получить первый транш в размере €1,4 млрд из доходов от замороженных в рамках санкций суверенных российских активов. Деньги киевский режим использует для покупки оружия, в том числе средств ПВО и артиллерийских снарядов.