Сумы, Украина, 23 июля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В Сумской области в результате взрыва получил повреждения энергетический объект. Об этом 23 июля сообщило украинское минэнерго в Telegram-канале.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

По утверждению ведомства, повреждение привело к прекращению подачи электроэнергии на нескольких подстанциях и их потребителям в Сумской и Черниговской областях. Для возобновления электроснабжения абонентов задействовали резервную схему.

При этом, какой именно энергетический объект был повреждён и степень этих повреждений, не уточняется.

Министерство обороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно отмечали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 июля воздушную тревогу объявили во всех контролируемых киевским режимом регионах. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черниговской областях.

Вечером 22 июля в Одесской области прогремело несколько взрывов. В то же время в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях объявляли воздушную тревогу.