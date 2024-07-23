Москва, 23 июля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Кадашевскую и Пушкинскую набережные Москвы благоустроят в Москве в этом году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что работы коснутся Старомонетного и Пыжевского переулка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Набережная

«Набережные Москвы-реки — любимое место отдыха горожан, — напомнил мэр. — На протяжении десятилетий берега Москвы-реки были малопригодными для прогулок, детских игр и спорта. Сейчас мы ведем масштабную работу по их обновлению».

Собянин напомнил, что за последние годы в Москве благоустроили 42 набережные. В 2023 году специалисты привели в порядок Воробьевскую набережную с Аллеей Славы, набережную у Южного речного вокзала и участок Пресненской набережной вблизи «Москва-Сити». Благоустройство коснулось и прибрежных территорий Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста, пространств Большого и Малого Строгинских затонов. Преобразится набережная в музее-заповеднике «Коломенское».