Москва, 23 июля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о покушении на экс-президента США и нынешнего кандидата в американские лидеры Дональда Трампа.

Global Look Press

«Как я отреагировал на покушение? Ну, тупость, я думаю. Вот я не понимаю, как можно убить человека, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, что он остался жив», — сказал спортсмен в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова.

Он добавил, что не пробовал выйти на связь с экс-президентом США для поддержки.

В интервью Овечкин также заявил, что после завершения карьеры, вероятно, с семьей вернётся в Россию. По его словам, за годы выступлений в НХЛ Вашингтон стал ему вторым домом, но все друзья и родственники остались в другой стране. В России находиться комфортнее, после каждого завершения сезона хочется сразу вернуться домой, к родным, подчеркнул спортсмен.

Овечкин встретился с Трампом в 2019 году, когда тот был президентом США. Тогда в Белом доме принимали команду «Вашингтон Кэпиталз», ставшую обладателем Кубка Стэнли. Трамп несколько раз признался, что является фанатом российского хоккеиста, а также трижды за время встречи перед камерами пожал ему руку, писали СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Трампа было совершено 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Во время мероприятия прозвучали несколько выстрелов, политик получил ранение в ухо. Один из участников митинга погиб, ещё два человека были ранены.

После него рейтинг одобрения кандидата в президенты от Республиканской партии достиг максимума за четыре года. Телеканал ABC устроил опрос среди 1141 человека в режиме онлайн. По итогам рейтинг одобрения Трампа составил 40%, сказано в сообщении. Более высокий показатель фиксировался только в августе 2020 года — действующего (в тот момент) президента США поддерживали 42% граждан.

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков в своей статье отметил, что в настоящее время всё складывается идеально для Трампа и республиканцев, и если в этом нет подвоха, можно лишь позавидовать политической удаче Трампа, который избежал смерти, победил демократов в судебных войнах и на всех парах мчится к возвращению в Белый дом.