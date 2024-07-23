Вашингтон, 23 июля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден может применить ядерное оружие против России. Такое мнение 23 июля высказал бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (бывш. Twitter).

Аrmyinform.com. ua

«У Байдена до января будут коды запуска. Он злится <…> победа над Россией должна была стать его наследием. Он с треском провалился и может уйти с грохотом», — допустил Дотком.

Он отметил, что Демократическая партия предала Байдена, средства массовой информации принижали его, спонсоры бросили и весь мир смеётся над ним.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин обозначил два основания для применения Россией ядерного оружия. Глава государства добавил, что российская сторона правомочна использовать ядерное оружие как ответную меру и при угрозе государству. Путин также отметил, что никто в здравом уме не подумает применить его против РФ.

В июне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что западные страны недооценивают готовность российской стороны применить ядерное оружие для защиты. По словам дипломата, это может обернуться трагическими и фатальными последствиями.