Расчёт «Искандер-М» уничтожил группу наёмников ВСУ в Харьковской области
Расчёт «Искандер-М» уничтожил 50 иностранных инструкторов ВСУ в Дергачах
Москва, 23 июля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных инструкторов и наёмников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщили 23 июля в Минобороны России.
Расчёт «Искандера-М» нанёс удар по пункту размещения в районе города Дергачи. Ведомство опубликовало кадры нанесения точечного удара.
«В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов», — отметили в Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 22 июля опубликовало видео удара, в результате которого расчёт «Искандера» уничтожил установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом в районе села Новопетровка в Николаевской области. Установка находилась в ангаре, расположение которого выявила разведка. Удар был точечным и сопровождался сильной вспышкой.