Москва, 23 июля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных инструкторов и наёмников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщили 23 июля в Минобороны России.

Юрий Смитюк/ ТАСС

Расчёт «Искандера-М» нанёс удар по пункту размещения в районе города Дергачи. Ведомство опубликовало кадры нанесения точечного удара.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903717" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчетом ОТРК «Искандер М» нанесен ракетный удар по пункту временной

«В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 22 июля опубликовало видео удара, в результате которого расчёт «Искандера» уничтожил установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом в районе села Новопетровка в Николаевской области. Установка находилась в ангаре, расположение которого выявила разведка. Удар был точечным и сопровождался сильной вспышкой.