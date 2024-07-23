Лондон, 23 июля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Великобритании сталкиваются с рядом очень серьёзных проблем. Об этом на конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Его слова привёл телеканал Sky News.

TASS/AP/Sergei Stepanov

Он отметил, что проблемы гораздо серьёзнее, чем ранее казалось Лейбористской партии, которая в начале июля пришла к власти в королевстве. Глава ведомства подчеркнул, что с трудностями сталкиваются все три компонента вооружённых сил ― сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы.

«Это и последствия сокращения основных сил, и нерациональность трат при закупках, и низкий моральный дух, и кризис с набором и удержанием кадров, и проблемы ветеранов, которые не могут получить те услуги, которых заслуживают», ― перечислил Хили.

По словам министра, найти подходы к их решению поможет комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединённого Королевства, который планируют представить в первой половине 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, бывший директор одного из управлений британского министерства обороны Роб Джонсон 1 июля заявил, что Вооружённые силы Великобритании плохо оснащены и не готовы участвовать в военных конфликтах любого масштаба. По его словам, противовоздушная оборона королевства неспособна остановить ракеты большой дальности, а британскому флоту не хватает кораблей, патрулирующих Северную Атлантику, чтобы отслеживать и сдерживать активность подводных лодок России.

Он подчеркнул, что британская армия действует исходя из «абсолютного минимума», который позволяет проводить миротворческие и гуманитарные операции, а также эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий. Джонсон считает, что британские военные в случае необходимости не смогут защитить граждан своей страны.

Хили в опубликованном 6 июля обращении к армии заявил, правительство консерваторов оставило британские вооружённые силы с рядом проблем, в числе которых истощение и нехватка финансирования. Он добавил, что новое правительство намерено увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Ранее бывший офицер Королевского танкового полка Стюарт Кроуфорд заявил, что российские военные способны за две недели уничтожить британские танковые войска в случае прямого военного конфликта. По его словам, Британия располагает «позорно немногочисленным» танковым корпусом. Так, к 2030 году на вооружение поступит всего 148 новых танков Challenger 3.