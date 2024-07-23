Глава минобороны Британии указал на серьёзные проблемы в армии страны
Министр обороны Британии заявил о низком моральном духе и кризисе кадров в ВС страны
Лондон, 23 июля, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Великобритании сталкиваются с рядом очень серьёзных проблем. Об этом на конференции британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Его слова привёл телеканал Sky News.
Он отметил, что проблемы гораздо серьёзнее, чем ранее казалось Лейбористской партии, которая в начале июля пришла к власти в королевстве. Глава ведомства подчеркнул, что с трудностями сталкиваются все три компонента вооружённых сил ― сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы.
«Это и последствия сокращения основных сил, и нерациональность трат при закупках, и низкий моральный дух, и кризис с набором и удержанием кадров, и проблемы ветеранов, которые не могут получить те услуги, которых заслуживают», ― перечислил Хили.
По словам министра, найти подходы к их решению поможет комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединённого Королевства, который планируют представить в первой половине 2025 года.
Как сообщало ИА Регнум, бывший директор одного из управлений британского министерства обороны Роб Джонсон 1 июля заявил, что Вооружённые силы Великобритании плохо оснащены и не готовы участвовать в военных конфликтах любого масштаба. По его словам, противовоздушная оборона королевства неспособна остановить ракеты большой дальности, а британскому флоту не хватает кораблей, патрулирующих Северную Атлантику, чтобы отслеживать и сдерживать активность подводных лодок России.
Он подчеркнул, что британская армия действует исходя из «абсолютного минимума», который позволяет проводить миротворческие и гуманитарные операции, а также эвакуацию гражданского населения из зон боевых действий. Джонсон считает, что британские военные в случае необходимости не смогут защитить граждан своей страны.
Хили в опубликованном 6 июля обращении к армии заявил, правительство консерваторов оставило британские вооружённые силы с рядом проблем, в числе которых истощение и нехватка финансирования. Он добавил, что новое правительство намерено увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.
Ранее бывший офицер Королевского танкового полка Стюарт Кроуфорд заявил, что российские военные способны за две недели уничтожить британские танковые войска в случае прямого военного конфликта. По его словам, Британия располагает «позорно немногочисленным» танковым корпусом. Так, к 2030 году на вооружение поступит всего 148 новых танков Challenger 3.