Берлин, 23 июля, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Французский историк Эммануэль Тодд заявил, что Запад уже осознал свое поражение в конфликте на Украине. Такое мнение он высказал в интервью Berliner Zeitung.

Аrmyinform.com. ua

«Когда я говорю, что Украина проиграла, я говорю только то, что думает Пентагон или французский Генеральный штаб», — заявил историк, который в 1976 году предсказал распад Советского Союза.

По его словам, Запад слишком долго демонизировал Россию и упускал из виду тот факт, что страна стабилизировалась. Тодд убеждён, что Западу пришёл конец. Помимо этого, как считает Тодд, западные страны не могут позволить себе идти на конфронтацию с Китаем.

Говоря об украинском конфликте, французский историк добавил, что за ним стоят США, которых напугала совместная реакция экс-президента Франции Жака Ширака, российского лидера Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера на войну в Ираке.

Тодд также подчеркнул, что Берлин должен играть важную роль в завершении украинского конфликта мирным путём, а Европе следует признать новые российские территории. По его словам, Германии следует отдалиться от США и заключить мир с Россией.

Как сообщало 22 июля ИА Регнум, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что странам Европейского союза следует смириться с поражением Украины и поторопиться заключить мир с Россией. По его мнению, главы европейских государств совершили глупость, поддержав США и обострив отношения с Россией. Они начали понимать, что совершили колоссальную ошибку, подчеркнул Дотком.

14 июня Путин заявил, что в интересах Европы иметь хорошие отношения с Россией. Глава государства отметил, что многие европейские политики высокого уровня это понимают. Российский лидер назвал главной угрозой для стран ЕС почти тотальную зависимость от США.