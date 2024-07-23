Берлин, 23 июля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Власти Германии заявили, что в расследовании подрыва «Северного потока» и «Северного потока-2» нет явных подозреваемых. Об этом, со ссылкой на отчёт немецкого правительства, 23 июля сообщили «Известия».

Stefan Sauer / DPA / ТАСС

«Быстрый успех расследования возможен, если преступники пойманы с поличным, найдены надёжные и заслуживающие доверия признания в совершении преступления или иным образом могут быть обнаружены неопровержимые доказательства. Здесь этого не хватает», — сообщили авторы отчёта.

В своём отчёте правительство Германии отметило, что не будет публиковать промежуточные итоги расследования подрывов Nord Stream, чтобы «не ставить под угрозу цель следствия».

Власти страны, сообщая о причинах диверсии, признали, что «не обеспечивали особую безопасность» «Северных потоков». Сотрудничать в расследовании с российской стороной Берлин не планирует, отметили авторы документа.

«Генеральная прокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции Германии оказывают юридическую помощь в расследовании актов саботажа, обмениваясь информацией с правоохранительными органами ряда других государств», — сообщается в отчёте.

Отчёт правительства Германии содержит ответы на вопросы, которые в апреле этого года официально задала группа депутатов от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ). Документ, который АдГ получила 17 июля, содержит 27 страниц.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл подрыв трёх ниток Nord Stream — двух труб «Северного потока» и одной — «Северного потока — 2».

Генпрокуратура ФРГ начала расследование. Кроме того, свои расследования провели полиция Дании и Швеции. С Россией ни одни из этих стран сотрудничать в расследовании не согласилась.

Дания в феврале 2024 года завершила расследование, объяснив, что для возбуждения уголовного дела не хватает оснований. Таким же образом поступила и Швеция.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв Nord Stream актом государственного терроризма и обвинил ЦРУ в диверсии.

Американский журналист Сеймур Херш, который проводил независимое расследования подрыва Nord Stream, заявил в феврале 2024 года о персональной ответственности президента США Джо Байдена за теракт на «Северных потоках». Он заявил, что глава Белого дома лично приказал уничтожить трубопроводы.