Краснодар, 23 июля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. В результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников на паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае пострадали пять человек. Об этом 23 июля сообщили в оперативных службах Кубани.

Виталий Тимкив/ ТАСС

Также, согласно данным медицины катастроф, один человек погиб. Все они российские граждане.

В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что паромное судно в порту «Кавказ» украинские беспилотники атаковали утром 23 июля. В результате на судне возникло локальное возгорание.

На месте работают экстренные службы, нет угрозы распространения огня, уточнил Кондратьев. Он также добавил, что жертвами атаки стал один человек, также есть пострадавшие среди членов экипажа и сотрудников порта. Им оказывают всю необходимую помощь.

В ночь на 22 июля ВСУ атаковали дронами территорию Краснодарского края. Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников. В Туапсе пострадала инфраструктура НПЗ. Очевидцы опубликовали видео БПЛА, который сбили над городом.